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26 Ağustos 2018 12:51

Çevreye duyarsızca atılan kurban atıkları ekiplerce toplandı

Sakarya’da Kurban Bayramı vesilesiyle çevreye atılan kurban atıkları çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Çevreye duyarsızca atılan kurban atıkları ekiplerce toplandı

26 Ağustos 2018 12:51

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri atıkları toplayarak toprağa gömdükten sonra imha etti.


Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kurban Bayramı vesilesiyle kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sakatat ve derileri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Atılan atıklar çevreye kötü koku saldı. Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramda canla ve başla çalışarak çevreye duyarsızca atılan kurban atıklarını topladı. Toplanan deriler ekiplerce gömülerek imha edildi.



Kireçlenip çevreye zarar vermeden gömüldü


THK Sakarya Şube Başkanı Muhittin Kaçmaz ise yaptığı açıklamada, "Bayram döneminde toplanan kurban derileri sağlam olanlar ticari anlamda geri dönüşüme giderken, bazılarının tuzlanmadığından ve geç kalınmasından dolayı atıl duruma düştü. Vatandaştan gelen bu atıl olan derileri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve Türk Hava Kurumu (THK) koordinasyonuyla alındı ve daha sonra bu deriler kireçlenip çevreye zarar vermeden gömüldü. Görevimizi bitirdik. Yardım eden tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.




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