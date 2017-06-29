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29 Haziran 2017 11:02

CHP Heyeti, 15. Günün ilk mola yerine ulaştı

CHP’nin Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşü Sakarya’da devam ediyor.

CHP Heyeti, 15. Günün ilk mola yerine ulaştı

29 Haziran 2017 11:02

Heyet, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, 15. Günün ilk mola yerine vardı.


CHP Milletvekili Enis Berbereoğlu’nun tutuklanmasının ardından Güvenpark’tan başlatılan yürüyüş Sakarya’dan devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Düzce Gümüşova bölgesinde başlayan yürüyüş yaklaşık üç saat sürdü. Yaklaşık 8 kilometreyi bulan yürüyüşte hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu. Güzergah üzerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz su ve meyvesuyu ikram edildi. Tek şeritten kapatılan yolda uzun kuyruklar oluşurken, İzmir’den gelen bando takımı da yürüyüşe çaldıkları parçalarla destek verdi. Trabzon, Giresun ve diğer illerden de yoğun katılımın olduğu yürüyüşte jandarma ve polis güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Heyet, yaklaşık üç saat süren yürüyüşün ardından ilk mola yerine vardı.




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