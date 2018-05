CHP Sakarya Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Adapazarı’nda bulunan bir otelde gerçekleştirildi. 27. Dönem CHP Sakarya Milletvekili tanıtım toplantısı yenilen iftar yemeği sonrasında başladı. Toplantı Milletvekillerinin kendilerini tanıtmasıyla devam etti. Düzenlenen programa, CHP Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Engin Özkoç, ile Milletvekili Adayları Mehmet Selçuk, Elif Yar, Refik Karakaş, Mehmet Bağdat, Aytül Uşaklıgül, Gözdenur Yıldız, CHP Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent, İl Başkanı Erdoğan Isır ve basın mensupları katılım gösterdi.

Adaylarının kendilerini tanıtması sonrasında konuşan CHP Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Engin Özkoç, “Milletvekili seçilir seçilmez kent merkezinde açtığımız milletvekili irtibat bürosunda 7 yılda 20 binden fazla insanımızı ağırladık. Sakaryalı’nın sağlık, eğitim, iş ve hak gaspıyla ilgili sorunlarına çözüm bulundu. Sapanca Gölü’nden milyonlarca metreküp usulsüz su çekildiğini, gölü besleyen kaynakların da su fabrikalarınca talan edildiğini defalarca TBMM Genel Kurulu ve ihtisas komisyonlarının gündemine getirdik. Karasu’nun Darıçayırı beldesinde, yerleşim ve tarım alanları ortasında çimento fabrikasının kurulmasına karşı çıktık. Kocaali ilçesinde 7 köye, özel bir banka kredi borçları nedeniyle el koymak üzereydi. Tarımsal kredi alan köylüler, fındık fiyatlarının düşmesi nedeniyle borçlarını ödeyemedi, katlanan kredi faizlerinin altında kaldı. Melen Barajı nedeniyle arazi fiyatlarının artmasıyla iştahı kabaran banka, arazilere el koymak istedi. Banka-müşteri ilişkisi denilerek kapılar kapatılırken sorunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na taşıdık. Annelerin korkulu rüyası haline gelen Sakarya sokaklarının, uyuşturucudan temizlenmesi için ’acil eylem planı’ istedik” dedi.

Atatürk Stadyumu’nun satılması yerine park haline getirilerek kente kazandırılmasını talep ettiklerini belirten Engin Özkoç, “Atatürk Stadyumu, biz Sakaryalılar için şampiyonluk yaşadığımız, yenilgiler gördüğümüz bir futbol sahası değildir sadece. Üç kuşak buluşmamız, bayram kutlamamız, depremin acı hatırasıdır. Satılmasını istemiyor, park haline getirilerek kente kazandırılmasını talep ediyoruz. Halkımızın bu talebini duyurmak için imza kampanyası başlattık. Ortak sesi yükselttik. Stadyumun imar planıyla ilgili yargı süreci devam ediyor. İnancımız odur ki; hak, hukuk, adalet yerini bulacak ve CHP iktidarında Sakarya, stadyumuna tekrar kavuşacak. Biz, Atatürk Stadyumu’nu, üç kuşak buluştuğumuz bir parka dönüştürüleceğiz” diye konuştu.

“Öyle bir Sakarya hayal ediyoruz ki”

CHP olarak hayal ettikleri Sakarya hakkında bir takım bilgiler vererek konuşmasını sonlandıran Özkoç, “Kentimiz insanları için öyle bir Sakarya hayal ediyoruz ki; her birimizin evi, işi, aşı olsun, hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Öyle bir Sakarya hayal ediyoruz ki; tek bir annenin yüreği, evlat acısıyla yanmasın yavrusunun cenazesi önüne gelmesin. Fakir-zengin ayrımı olmadan tüm insanlarımız, en iyi sağlık hizmetine kavuşsun, okullar nitelikli niteliksiz diye ayrılmasın, tüm çocuklarımız hak ettiği eğitimi alabilsin. Öyle bir Sakaryamız olsun ki; sokaklarında engelli vatandaşlarımız, hiçbir engele takılmadan hayata karışsın. Gençlerimiz, en verimli yıllarını eğitimin, iş imkanlarının dışında bomboş geçirmesin. Öyle bir kent kuralım, tüm mahallelerinde çocuklarımız için kreş olsun. Kadınlar hayatın her alanında, eşit haklarla, eşit koşullarda yer alsın. Öyle bir Sakarya düşlüyoruz ki; proje hataları, drenaj sorunları, sel felaketine yol açmasın. Vatandaşımıza bir kader gibi yaşatılmasın. Tüm okullar, tüm binalar depreme dayanıklı hale getirilsin. İnsanlarımızın yüreğinde korku kalmasın. Öyle bir Sakarya istiyoruz ki; tarihi Garından tarihi Adapazarı-Haydarpaşa Ekspresi tekrar başlatılsın. Gar Meydanı, eski güzel, hareketli günlerine kavuşsun. Tarihimiz olan Atatürk Stadyumu, AVM yapılmasın. 3 kuşak buluştuğumuz bir park olsun. Kentimizin tüm güzellikleri; gölü, denizi, nehri, longozu, turizme kaynak olsun, insanımızın refahı artsın. Bereketli topraklarımızda tarım yükselsin. Taş ocakları, hayatımızı zehir etmesin. Köyü köy, mahallesi mahalle olsun. Köylünün, çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın, sanayicinin her birimizin yüzü gülsün, gülebilsin. Biliyoruz hayalimiz ortak, hedefimiz ortak. CHP iktidarında söz veriyoruz; böyle bir Sakarya, böyle bir Türkiye’yi hep birlikte oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Toplantı, Milletvekili Adaylarının toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.