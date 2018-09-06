Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 15:07

CHP’li seçmen Kılıçdaroğlu’nu istifa etmeye davet etti

İstanbul’dan yola çıkarak Ankara’ya yürüyerek giden CHP’li seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ederek, "Sen Atatürk’ün partisine yakışmıyorsun.

CHP’li seçmen Kılıçdaroğlu’nu istifa etmeye davet etti

06 Eylül 2018 15:07

Sen o koltuğa yakışmıyorsun" dedi.


İstanbul’un Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesinden Ankara CHP Genel Merkezine kadar yürüyerek yola Halil Günbeyi isimli bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye zarar verdiğini iddia ederek onu istifaya davet etti. Yürüyüşte Sakarya’ya ulaşan ve gerekli izinleri alan Günbeyi, Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyor.


Günbeyi yaptığı açıklamada, "Dün sabah itibariyle Kurtköy’den yola çıkarak CHP Genel Merkezi önüne bir yürüyüş düzenliyorum. Tahmini olarak Cuma akşamı merkeze ulaşmayı hedefliyorum. CHP Kemal Kılıçdaroğlu geldiği ilk günden beri CHP’yi tamamen vatansever olmayan insanlarla doldurmaya çalışıyor. Vatansever olmayan insanları doldurup partinin genleriyle oynuyor. Biz buna karşıyız. Biz CHP’li vatanseverler, seçmen olarak biz buna karşıyız. Bizler Kılıçdaroğlu’na meydanları bırakmayacağız. CHP’yi hiç bir zaman vatansever olmayan insanların doldurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden tepki yürüyüşüne çıktı. Bundan dolayı bu yola çıktım. Geçen günlerde sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Açıklamasında CHP’li küskünler gitsin AK Partiye oy versin dedi. Bu şu demek CHP’li vatanseverler hepsi gitsin AK Parti’ye oy versin bende CHP’yi istediğim gibi vatansever olmayan parti içine doldurayım. CHP’nin genleriyle oynayayım ve değişime uğratayım. Biz buna müsaade etmeyiz ve izin vermeyiz. Ben buradan Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Biz CHP’li vatanseverler olarak o koltuğu bırakmayacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seni istifaya davet ediyorum. Sen Atatürk’ün partisine yakışmıyorsun. Sen o koltuğa yakışmıyorsun o koltuğu terk et" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç