CHP’li seçmen Kılıçdaroğlu’nu istifa etmeye davet etti

Sen o koltuğa yakışmıyorsun" dedi.

İstanbul’un Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesinden Ankara CHP Genel Merkezine kadar yürüyerek yola Halil Günbeyi isimli bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye zarar verdiğini iddia ederek onu istifaya davet etti. Yürüyüşte Sakarya’ya ulaşan ve gerekli izinleri alan Günbeyi, Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyor.

Günbeyi yaptığı açıklamada, "Dün sabah itibariyle Kurtköy’den yola çıkarak CHP Genel Merkezi önüne bir yürüyüş düzenliyorum. Tahmini olarak Cuma akşamı merkeze ulaşmayı hedefliyorum. CHP Kemal Kılıçdaroğlu geldiği ilk günden beri CHP’yi tamamen vatansever olmayan insanlarla doldurmaya çalışıyor. Vatansever olmayan insanları doldurup partinin genleriyle oynuyor. Biz buna karşıyız. Biz CHP’li vatanseverler, seçmen olarak biz buna karşıyız. Bizler Kılıçdaroğlu’na meydanları bırakmayacağız. CHP’yi hiç bir zaman vatansever olmayan insanların doldurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden tepki yürüyüşüne çıktı. Bundan dolayı bu yola çıktım. Geçen günlerde sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Açıklamasında CHP’li küskünler gitsin AK Partiye oy versin dedi. Bu şu demek CHP’li vatanseverler hepsi gitsin AK Parti’ye oy versin bende CHP’yi istediğim gibi vatansever olmayan parti içine doldurayım. CHP’nin genleriyle oynayayım ve değişime uğratayım. Biz buna müsaade etmeyiz ve izin vermeyiz. Ben buradan Ankara’ya kadar yürüyeceğim. Biz CHP’li vatanseverler olarak o koltuğu bırakmayacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seni istifaya davet ediyorum. Sen Atatürk’ün partisine yakışmıyorsun. Sen o koltuğa yakışmıyorsun o koltuğu terk et" dedi.