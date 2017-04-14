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14 Nisan 2017 16:07

CHP’li vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde referandum çalışması için kahveye giren CHP’li vekil Engin Özkoç, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

CHP’li vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı

14 Nisan 2017 16:07

CHP’li vekil ‘hayır’ı anlatmak isterken, kahvedekiler AK Parti’nin icraatlarını hatırlattı.


CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent, referandum çalışması için Erenler ilçesinde bulunan bir kahveye girdi. Vatandaşlara referandumda niçin ‘hayır’ demeleri gerektiğini anlatan CHP’li vekile gençler tepki gösterdi. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un söylediklerine tepki gösteren gençlere Engin Özkoç, “Öyle demedi. Orada emperyalistler ve işbirlikçileri kelimesini kullanıyor” cevabını verirken, vatandaşlar ise “Biz hepsini dinledik. Kafamızı da kessen evet” dedi.


Evet afişlerini vekile vermeye çalışan vatandaşlardan birisi, “HDP ile birlikte hareket etmeniz ağrımıza gidiyor. ‘Birlikte salladık’ demeniz ağırımıza gidiyor. PKK ‘hayır’ diyor sizde peşindesiniz” ifadelerini kullandı.


CHP’li Özkoç ise “Öyle demeyin. Ben PKK yüzünden yargılanan tek milletvekiliyim. Olur mu PKK ‘hayır’ diyor. PKK ‘Türkiye 25 eyalete bölünecek’ diyor” cevabını verdi.


Bir genç ise “Cumhurbaşkanı öyle demiyor. Vekilim biz sizi severiz ama nasıl severiz biliyor musunuz? Gelin sizde ‘evet’ deyin, o zaman sizi severiz” şeklinde konuştu.




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