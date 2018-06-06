Çiçek hırsızı yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi Lale Sokak üzerinde oturan Engin Tan isimli vatandaşın evinin önündeki cam kenarında bulunan çiçekler akşam saatlerinde çalındı. Çiçeklerin çalındığını fark eden ev sahibi evde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda çiçeklerin yaşlı bir kadın tarafından alındığı fark edildi. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında ev sahibi Tan hırsızı, yaşlı kadın olduğu için polise şikayet etmediğini söyleyerek, "Hırsızı yaşlı kadın olduğu için ben polise şikayet etmeye utandım, o çiçeklerimi çalmaya utanmamış" dedi.