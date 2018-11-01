Çiğdem Yarkın, Ziya Taşkent'te sahne aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri' Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Çiğdem Yarkın konseri ile sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Çiğdem Yarkın'ın Türk Müziği Konseri ile sona erdi. Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserde en sevilen eserleri katılımcılar için seslendiren Çiğdem Yarkın'ın performansı konserin sonunda dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ekim Kültür Sanat Etkinliklerimize katılan tüm sanat dostlarına teşekkür ederiz. Kasım ayında yine birbirinden renkli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak” ifadeleri kullanıldı.