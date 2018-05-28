Çınaraltı Sohbetleri konuğu Yusuf Kaplan oldu

Serdivanlıları Ramazan boyunca farklı konu ve konuklarla buluşturmaya devam eden Çınaraltı Sohbetleri Pazar akşamı yazar Yusuf Kaplan’ı ağırladı. Tarihten örneklerle coğrafyamızın bugünlerini değerlendiren Kaplan, konuşması boyunca amacımızın “Hakikat” olması gerektiğini vurguladı. Dünya mazlumları adına sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu ifade eden Kaplan, “Bugün tüm dünyanın beklediği bir söz var. Bu dünyada o sözü söyleyebilecek bir tek biziz. Tüm dünya mazlumları bize bakıyorlar. Hatta batı da bize ne yapacağımızı bilemez bir şekilde bakıyor. Sorumluluğumuz çok büyük. Gayemiz Hakikat olmalıdır, siyasetse bir araç. Osmanlı, tarihten çekildikten sonra dünyadan ruh da çekildi. 100 senede dünyayı cehenneme çevirdiler. Şimdi tekrar gelmemizden korkuyorlar” şeklinde konuştu.

“Tanımlayamazsak tanımlanırız”

Jean Baudrillard’ın, ‘İslam kapitalizme teslim olmadığı için İslam dünyası hedef alındı, insanlığın önündeki tek seçenek yok edilmeye çalışılıyor’ şeklindeki ifadesini hatırlatan ve içinde yaşadığımız çağı doğru tanımlayamazsak tanımlanan taraf olacağımızı söyleyen Yusuf Kaplan, “Başkalarının kavramlarıyla bir dünya kuramazsınız, Kuran-ı Kerim Müslümanlara gönderilmiş olsa da hitabı tüm insanlığı kapsar. Demek ki biz evrensel cümleler kurmalıyız. Müslüman kişi önce kendisini eleştirip, kendisine çeki düzen verir. Böyle yaparak dünyaya da çeki düzen verir.” Şeklinde sürdüren Yusuf Kaplan, “İslam Medeniyeti bu yüzden Darüsselam’ı, Darul islam’ı ve Darul İnsan’ı kurabilmiştir. Bakın bizden bir Thomes Hobbes gibi ‘İnsan insanın kurdudur’ diyen biri çıkmaz. Bizim medeniyetimize göre insan insanın yurdudur, umududur, ufkudur” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program sonrası Yusuf Kaplan, alanda bir süre daha kalarak hem sevenleri ile çay eşliğinde sohbet etti, hem de kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.