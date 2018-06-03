Çınaraltı Sohbetleri Prof. Dr. Çiçekler’i ağırladı

Dr. Mustafa Çiçekler oldu.

Serdivanlıları Ramazan boyunca farklı konu ve konuklarla buluşturmaya devam eden Çınaraltı Sohbetleri’nin Cumartesi akşamı Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’i ağırladı. Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı olan Mustafa Çiçekler aynı zamanda YÖK Genel Kurulu üyeliğini de yürütmektedir. İzleyicilerin ilgiyle izlediği programda hayatı bir yolculuk olarak kabul etmenin gerektiğini belirten Prof: Dr. Çiçekler, “Bu dünyaya gelişimizin gayesini, niyetini dönüş yolunda yanımızda olacak azıkları hatırlamak gerekir. Dünya hayatına bir yolculuk olarak bakmak gerekir. Yolculuğu yorgun argın olmadan maksada erişmiş olarak nasıl tamamlarız. Bir rehbere, bir araca ihtiyaç var mıdır? Bunu sıklıkla düşünmek ve hatırlamak gerekir” dedi.

İnsanoğlunun aslında bir avcıya benzediğini ve avcının vazifesinin de ceylan avlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çiçekler, “Düşünün ki bu avcı avlanacağı yerde ceylanları unutup doğanın güzelliğine dalmış olsun. Gerçek vazifesini unutsun. İnsan da bu dünyada çeşitli şeylere yoğunlaşarak gerçek gayemizi unutmaktadır. Oysa İnsanoğlunun bir hedefi vardır bir süre burada kalacaktır. Hayata böyle bakmak gerekir" diye konuştu.

Feridüddin Attar’ın tıpkı Hz. Mevlana gibi insan olmamızı hatırlatarak, bize gayemizi unutturmamaya gayret ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çiçekler, “Hikayeler bize muhayyel olan bazı şeyleri somutlaştırır. İnsanın esas gayesi Hak’a ulaşmaktır. Dünyaya o kadar bağlanıyoruz ki, bu bize gayemizi unutturuyor. Bu sebeple bu yolculuğu tamamlayabilmek için bir rehbere ihtiyaç vardır. Bizim yol rehberimiz Hz. Peygamberdir. Yola çıkmak için bazı şeylerden vazgeçmek lazım, nefsi bırakmak, insanlarla hatta dünya ile ilişkileri düzeltmek lazım. İnsansa dünyanın güzelliklerine aldanıp ab-ı hayat suyunu arzular. Yani ölümsüzlük suyunu ister” şeklinde konuştu.