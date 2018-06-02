Çınaraltı sohbetlerinde felsefe konuşuldu

Dr. Ali Utku’yu ağırladı.

İslam dünyasında felsefesinin gelişimi ve Batı dünyasında ortaya çıkan felsefi akımları hakkında sohbet eden Prof. Dr. Ali Utku, Batı Felsefesinin ve İslam kültür dünyasının tarih boyunca iki kez karşılaştıklarını söyledi. İlk karşılaşmanın 8. YY’da Gerek kültürü ile İslam dünyasının tanışmasına denk geldiğini belirten Prof. Dr. Utku, “8. YY’da İslam kültür dünyasının Batı felsefesi ile ilk teması gerçekleşmiştir. Bu etkileşim etkilerini 13. YY’a kadar sürdürmüş ve İslam kültür geleneği felsefeyi içkinleştirmiştir. Bunun nihayetinde 13. YY’da Anadolu’da Tasavvuf geleneği oluşmuştur” dedi.

“Mantık islam bilimleri için usuldür”

Batı Dünyasındaki ilerlemenin nedeninin arka planda işleyen güçlü bir felsefe geleneğine bağlayan Utku, Batı’da bugün mevcut İnsan Hakları ve Modern Hukuk kavramlarının kökeninin doğal hukuk tartışmalarından çıktığını söyledi. 8. YY’dan sonra ikinci kez Batı Felsefesi ile karşılaşmamızın Osmanlı’nın Tanzimat dönemine denk geldiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Utku; İslam Dünyasının, Felsefenin alt disiplini mantığı, Hadis, Fıkıh ve Tefsir çalışmalarında yöntem olarak kullanmasına rağmen; bu karşılaşmanın ilki kadar verimli sonuçları olmadığını belirtti. 19. YY Modern Batı Felsefesi’nin Materyalizm ve Pozitivizm üzerine kurulmuş halinin, İslam Kültür Dünyasıyla uyumlanamamasına sebep olduğunu ifade eden Utku, “Oysa bizde Hikmet kavramı vardır. Hikmet’in felsefe anlamına geldiğini iddia eden görüşler olduğu gibi Hikmet’in vahye dayalı bilgiyi ifade etmesi bakımından Felsefe anlamına gelmediği iddiasında olanlar da mevcuttur. Çünkü Felsefe’nin Spekülatif aklın ürünü olduğu düşünülür” dedi.

Programın bitiminde soru alabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Utku, Felsefeye ilgili dinleyicilerden gelen soruları gecenin ilerleyen saatlerine kadar cevapladı.