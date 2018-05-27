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27 Mayıs 2018 16:26

Çınaraltı sohbetlerine yağmur engel olmadı

Serdivanlı vatandaşlar yağmurlu Ramazan akşamında Serdivan Çınaraltı Sohbetleri’nde Hayati İnanç ile buluştu.

Çınaraltı sohbetlerine yağmur engel olmadı

27 Mayıs 2018 16:26


Ramazan Ayı’nın 11. gününde Serdivan Çınartaltı Sohbetlerine konuk olan ünlü yazar Hayati İnanç, sözlerine olumsuz hava koşullarına rağmen kendisini dinlemeye gelen sevenlerine teşekkür ederek başladı. TRT’de uzun yıllardır Can Veren Pervaneler programını hazırlayıp sunan İnanç, “İnsan sevdiğini anar, andığını sever” diyerek ağızdan çıkan her kelama dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Osmanlı padişahları içinde şiir yazmayan bir hükümdarın neredeyse olmadığını belirten İnanç, birçok padişahın da divanı olduğunu ifade ederek hükümdarların şiire ve şaire kıymet gösterdiklerini söyledi.


Şiirleri III. Selim tarafından bizzat dinlenen Şeyh Galip’in eserlerinden bahseden İnanç, “3. Selim, Şeyh Galip ile arasında 24 yaş olmasına rağmen kendisine hürmet gösterir, çok bunaldığı zamanlarda dizine uzanarak kendisine şiir okumasını rica edermiş” diyerek Şeyh Galip’in eserlerini Çınaraltı Sohbetleri’nde şerh etti. Program sonunda Can Veren Pervaneler serisinin yazarı olan İnanç, eserlerini Serdivanlı vatandaşlar için imzaladı.




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