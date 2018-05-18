Çınaraltı Sohbetleri’ne yoğun ilgi

Ramazan’a özgü kıssalar paylaşan aynı zamanda orucun hikmetlerini de anlatan Işık, güncel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Adalet, eşitlik ve hürriyet kavramlarını değerlendiren Emin Işık; herkesin işini hakkıyla yapmasının, adaletin tesisi için en önemli etken olduğunu söyledi. Allah’a giden yolun Peygamberin yolu olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Emin Işık, dünyada yaşanan zaferlerin ve mağlubiyetlerin de bir imtihan olduğuna işaret etti. Ramazan boyunca birbirinden değerli isimlerin misafir olacağı Serdivan Çınaraltı Sohbetleri’nde, yetişkinler akıcı sohbete ortak olurken, aileleri ile birlikte alana gelen minik misafirler de Çocuk Akademisi hocaları tarafından kendileri için hazırlanan birbirinden farklı etkinlikle Ramazan’ın güzelliklerini yaşama fırsatı buluyor.

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; on bir ayın sultanı Ramazan’ın tüm güzelliklerine çocukları da ortak etmek için, Çınaraltı Sohbetleri’nde kendilerine yer ayrıldığı ve Çocuk Akademisi hocaları nezdinde sohbet programı boyunca; ebru’dan resime, kıyafet tasarımından farklı malzemeler kullanılarak yapılan yüzey tasarımlarına kadar bir çok etkinliğe katılmalarının sağlandığı belirtildi.