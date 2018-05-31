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31 Mayıs 2018 15:31

Çınaraltı sohbetlerinin konuğu Mehmet Kaya oldu

Öğretim Görevlisi Dr.

Çınaraltı sohbetlerinin konuğu Mehmet Kaya oldu

31 Mayıs 2018 15:31

Mehmet Kaya, Serdivan Çınaraltı Sohbetlerine konuk oldu.


Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mehmet Kaya’nın gündelik hayatta yaşanan iletişim sorunları ve doğru iletişim yöntemleri hakkındaki söyleşisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Özellikle aile içi iletişimin önemini vurgulayan Dr. Mehmet Kaya, dilin hayat veren ve hayat alan bir etkiye sahip olduğunu bu sebeple de bireylerin mutluluğu için hayati bir önemi bulunduğunu vurguladı.


Her insanın içinde mevcut olan bir sevgi deposu olduğunu sözlerine ekleyen ve kaliteli geçirilmeyen zamanların, paylaşılmayan sevgilerin aile içindeki kırılmalara sebep olduğunu söyleyen Dr. Kaya, “Çocuğunuzu dinlediğinizi, düşündüğünüzü, ona hissettirmek kaliteli zamanın kendisidir, onu anladığınızı hissettirmek çoğu zaman birlikte oynadığınız oyunlardan kıymetlidir” dedi.


Çınaraltı Sohbetleri’nde yetişkinler Dr. Fatih Kaya’nın sohbetine iştirak ederken, aileleriyle birlikte alana gelen minik misafirler de çocuk akademisi öğretmenlerinin nezaretinde kendileri için hazırlanan alanda hem yeteneklerini konuşturdular hem de program süresince eğlenme fırsatı buldular. Resim ve ebru atölyelerinin gerçekleştirildiği bölümlere çocukların ilgisi oldukça yoğundu.




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