Çınaraltı sohbetlerinin konuğu yazar Asım Gültekin oldu

Teravih namazının ardından başlayan ve gece yarısına kadar devam eden sohbetin başında Gültekin, kendisini alkışlayan dinleyicilere alkışın kelime kökeni açıklayarak onun Türk Dili’ndeki tanımını paylaştı. İlgi alanının Etimoloji, yani sözcüklerin kökeni olduğunu belirten Gültekin alkış kelimesinin Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati’t-Türk’ünde alemlere rahmet olan Efendimiz (A.S.M) için getirilen Salavat olarak açıklandığını ifade ederek, “Alkışın Arapça’sı övmektir. Övmenin en güzeli de efendimiz için olanıdır. Onun da en güzeli tabi ki Salavat-ı Şerife’dir. Sizler de bu gece sahneye çıkarken bizi alkışlamakla aslında Salavat’ı akıllara getirdiniz. Şimdi hep birlikte güzel bi alkış tutalım ve Peygamberimize en güzel hediye olarak Salavatlarımızı hediye edelim” dedi.

“Kitap hediye etti”

Zaman zaman farklı kaynaklardan okuduğu pasajlarla konuşmasını sürdüren Gültekin, kitap okumanın önemine de değinerek; gün içerisinde yarım sayfa da olsa kitap okumanın insanlara zannettiklerinden daha fazlasını kazandırdığını söyledi. Tezhip’ten Ebru’ya Geleneksel Türk Sanatlarının atölyelerinin yer aldığı etkinlik alanında, 15 yayınevinin katılımıyla indirimli satış imkanı sunulan bir kitap sergisi de açıldı.

“Çocuklar da düşünüldü”

Ramazan ayı boyunca alana çocukları ile gelen dinleyiciler için, Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin stantları da hazır bulunuyor. Resim, Boyama ve Kıyafet Tasarımı gibi çocukların ilgisini çekecek etkinlikler eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Çocuklar akranları ile birlikte eğlenme imkanı bulurken, alana gelen misafirler de Serdivan Belediyesi’nin ikram ettiği çay eşliğinde sohbete iştirak ediyor.