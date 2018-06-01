Çınaraltı’nda kadim sanatlar konuşuldu

Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu Çınaraltı sohbetlerine konuk oldu.

Çınaraltı sohbetleri, Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu’nu ağırladı. Doç. Dr. Açıkgözoğlu, Çınaraltı Sohbetleri’ne davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Serdivan Belediyesi’nin Geleneksel Sanatlara yönelik faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti. Geleneksel Sanatların, günümüzde bu denli yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Açıkgözoğlu, “Kadim sanatlarımızın toplumca benimsenmesi çok önemli ama bunca şanlı tarihe sahip bir millet için, sadece öğrettiklerimizle sınırlı olabilir mi? Biz bu sanatlarla meşgul olanların, bunu tartışması gerekiyor” dedi.

“Geleneksel sanatlar ilahi aşkı arar”

Geleneksel sanatların ortaya çıkışının, Allah (C.C.) aşkını yansıtma çabası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Açıkgözoğlu, “Bugünün koşullarının bunu neden zorlaştırdığını düşünmek gerekir. Bizim bilgimiz sığ, bu yüzden aşkımızda yarım kalıyor. Eskiler ‘Aşk olmazsa meşk de olmaz’ derler. Tabi burada ilahi aşktan bahsedilmekte, işte gelenekselcilerde eksik olan aşktır. Bizde yaptığımız sanata daha çok aşık olduk ve hakikatten uzaklaştık galiba. Ancak Tekebbür yapmadığımız zaman muvaffak olabiliriz. Yani kibir yapmadığımız zaman başarılı olabiliriz. Biz ibadetimizi ihsanlaştırmaya çalışmalıyız. Sanatımızı da öyle. Selim, Selam, Teslim, Selamet ve İslam aynı köktendir. Selamet ancak teslimiyetle olur. Bildiğiyle amel edene Allah muhakkak bilmediğini öğretir. Hakikate ulaştırır” dedi.