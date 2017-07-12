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12 Temmuz 2017 14:39

Cinayeti gerçekleştiren şahsın evini yaktılar

Sakarya’da Adapazarı ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şahsın evi henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi.

Cinayeti gerçekleştiren şahsın evini yaktılar

12 Temmuz 2017 14:39


Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. H.H.K., isimli şahıs Aykut Bayrak isimli bir kişiye kurşun yağdırmış, Aykut Bayrak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayeti işleyen H.H.K.’nin Sakarya Mahallesindeki evi kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumundan cenazesi alınan Aykut Bayrak’ın cenaze namazı, Adapazarı ilçesinde bulunan İhsaniye Camisinde öğlen namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.




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