Cinayeti gerçekleştiren şahsın evini yaktılar

Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. H.H.K., isimli şahıs Aykut Bayrak isimli bir kişiye kurşun yağdırmış, Aykut Bayrak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayeti işleyen H.H.K.’nin Sakarya Mahallesindeki evi kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumundan cenazesi alınan Aykut Bayrak’ın cenaze namazı, Adapazarı ilçesinde bulunan İhsaniye Camisinde öğlen namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.