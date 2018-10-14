Cip uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda gezintiye çıkan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 54 FJ 010 plakalı cip kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yaralılar olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ToyotaSA Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.