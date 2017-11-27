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27 Kasım 2017 16:16

Çocuğunu almak isteyen baba intihara teşebbüs etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde devlet korumasına alınan çocuğunu alamayan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Çocuğunu almak isteyen baba intihara teşebbüs etti

27 Kasım 2017 16:16


Edinilen bilgilere göre, Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde bir sürü önce doğan çocuğu annesi terk edince devlet tarafından koruma altına alındı. Doğan bebeğin babası olduğunu iddia eden Ö.G., isimli şahıs, Adapazarı ilçesinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gelerek çocuğun babası olduğu iddia ederek çocuğu geri istedi. Yetkililer prosedür gereği durumu mahkemeye bildirmesi gerektiğini bildirmesi üzerine Ö.G., isimli şahıs binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.


Durumu gören çalışanlar polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Gözaltına alınan şahıs Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.




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