Çocuğunuza kötü notları sürekli hatırlatmayın

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde görevli Semiha Sezer, ailelerin karne döneminde çocuklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sezer, çocukların yaz tatilini etkin geçirmeleri, okul yorgunluklarını atmaları için Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüplerinin faaliyetlerine katılımlarını beklediklerini belirterek iyi tatiller diledi.

“Ailenin psikolojik yaşantıya etkisi”

Aile Danışmanı Semiha Sezer yaptığı açıklamada, “Karne döneminde öğrenciler, ailesi ve çevresi tarafından değerlendirilecek olmanın verdiği kaygıyı ve heyecanı yaşar. Kötü notlarla gelen öğrencinin çevresinden aldığı geri bildirimler, motivasyonunun daha fazla düşmesi ve özgüveni yitirmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açar. Bu nedenle karne döneminde ailenin yaklaşımı çocukların psikolojik yaşantısında önemli yer tutmaktadır. Veliler notlara odaklanmak yerine, karnenin, gerçekten neye ihtiyacı olduğunu belirleyen bir belge olduğunu unutmamalıdırlar. Aile okul döneminde çocuğuna gösterdiği yaklaşımları ve kendisini de sorgulamalı. Çocuğun kendisini ifade etmesi sağlanarak çözüm yolları üzerine konulmalı. Çocuğunuzu kötü ders notlarından dolayı, tehdit edip sevdiği şeylerden kısıtlama, aşağılama ve yaralayıcı sözler gibi psikolojisinde iz bırakacak tepkilerden kaçınılmalıdır. Söylediğiniz sözlerin okul başarısı ve tüm yaşantısında, eğitim öğretim hayatını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır” dedi.

“Çocuk Kulüplerine davet”

Sezer sözlerinin devamında, “Çocuğunuza, sevginizi koşulsuz gösterin. Kendine güveninin artması için başardığı iyi işlerden örnek verin. Yeni dönemde daha dikkatli olması ve çaba göstermesi için ona güven duyduğunuzu, daha iyisini yapabileceğine inandığınızı hissettirin. Karnedeki düşük notları sürekli hatırlatarak çocuğunuzun tatil heyecanını yok etmeyin. ‘Derse çalış’ diyerek bunaltmayın ancak küçük tekrarlar ile derslerinden kopmaması için motive edin. Çocukların yaz tatilini etkin geçirmeleri, okul yorgunluklarını atmaları için Sosyal Gelişim Merkezi Çocuk Kulüplerinin faaliyetlerine katılımlarını bekliyoruz. Yaz tatilinin hepiniz için verimli ve güzel geçmesi yeni döneme enerjisi bol dinlenmiş olarak başlamanız umuduyla iyi tatiller diliyoruz” diye belirtti.