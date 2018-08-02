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02 Ağustos 2018 15:31

Çocuk Akademisi’nde öğrenciler deney yaparak öğreniyorlar

Serdivan Çocuk Akademisi’nde; bilimden sanata, müzikten sokak oyunlarına kadar 19 branşta eğitimler devam ediyor.

Çocuk Akademisi’nde öğrenciler deney yaparak öğreniyorlar

02 Ağustos 2018 15:31


Öğrenciler, Serdivan Çocuk Akademisi’nde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pratiğe dökme imkanı da buluyor. Kulüp çalışmaları kapsamında Neşeli Bilim dersini seçen öğrenciler, doğa olaylarını laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerle uygulamalı olarak öğreniyor. Neşeli Bilim Kulübü’nde deneylerle bir yandan yağmurun oluşumunu gözlemleyen minikler, diğer yandan mikroskopla yiyeceklerden, saç teline kadar farklı nesnelerin bilinmeyenlerini keşfediyor. Her gün farklı bir deneyle bilgilerini pratiğe dökme fırsatı bulan öğrenciler, kulüp çalışmaları sonrası düzenlenen sokak oyunları turnuvalarında ise bu kez hem yeteneklerini keşfediyor hem de eski zamanların vazgeçilmez oyunlarını eğlenerek öğreniyorlar.




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