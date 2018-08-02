Çocuk Akademisi’nde öğrenciler deney yaparak öğreniyorlar

Öğrenciler, Serdivan Çocuk Akademisi’nde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pratiğe dökme imkanı da buluyor. Kulüp çalışmaları kapsamında Neşeli Bilim dersini seçen öğrenciler, doğa olaylarını laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerle uygulamalı olarak öğreniyor. Neşeli Bilim Kulübü’nde deneylerle bir yandan yağmurun oluşumunu gözlemleyen minikler, diğer yandan mikroskopla yiyeceklerden, saç teline kadar farklı nesnelerin bilinmeyenlerini keşfediyor. Her gün farklı bir deneyle bilgilerini pratiğe dökme fırsatı bulan öğrenciler, kulüp çalışmaları sonrası düzenlenen sokak oyunları turnuvalarında ise bu kez hem yeteneklerini keşfediyor hem de eski zamanların vazgeçilmez oyunlarını eğlenerek öğreniyorlar.