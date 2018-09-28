Çocuk Gelişimi Eğitiminde sertifika heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yaz Dönemi Çocuk Gelişimi ve Eğitimlerinin sertifika töreni gerçekleştirildi. Halk Eğitim iş birliği ile düzenlenen 380 saatlik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kursunu başarıyla tamamlanan kursiyerler çalışabilirlik hakkı veren sertifikalarını almaya hak kazandı. Eğitimler hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Daire başkanlığımızın yaz dönemi etkinlikleri içerisinde yer alan kursumuzdan 50 kursiyerimiz sertifika almaya hakkı kazandı. Sosyo-ekonomik açıdan aile birliğine katkı sağlamak amaçlı açtığımız sertifikalı kurslarımızdan bugüne kadar 700 kişi faydalandı. Kursiyerlerimizin uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmek, drama çalışmalarını planlamak, etkin iletişim becerileri kazandırmak, İnsan ilişkilerini yürütebilmek gibi birçok konuda kazanımda bulunmalarını sağlamaktadır” dedi.

Hiçbir zaman tek düze çocuklar yetiştirmeyi hedeflemediklerini belirten Yüce, "Çocuklarımızın hepsi ayrı bir ruha ayrı bir karakter özelliğine sahip hepsinin farklı olan özelliklerini besleyerek geleceğin bilim adamlarını, mühendislerini ya da doktorlarını ortaya çıkarabiliriz. Umut ediyorum ki kursiyerlerimiz öğrenmiş oldukları bilgileri aile hayatlarına ve iş istihdamlarına kanalize ederek toplumsal değerlere önem veren özenli çocuklar yetiştireceklerdir” diye konuştu.

Eğitimlerde sertifikasına kavuşan Kursiyer Zeliha Dinçer ise, “Ben Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu birçok kurstan ve gezilerden faydalanmaktayım. Sosyal Gelişim Merkezi benim evim gibi” derken; kursiyer Kübra Kama, “Çocuğun sadece çocuk değil aynı zamanda bir birey olduğunu öğrendik. Bizler bu kısa zaman zarfında çok güzel anlar biriktirdik” şeklinde konuştu.