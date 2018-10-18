Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Aile Danışma Birimi sertifikalı 0-6 yaş Çocuk Gelişimi Kurslarında yeni dönem başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aile Danışma Birimi tarafından düzenlenen ‘0-6 yaş Çocuk Gelişim Kursu' sertifikalı eğitimleri başladı. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, yeni dönemde kursumuza ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu,“Katılımcıların yaşam boyu kullanabilecekleri, aynı zamanda iş istihdamlarında yararlanabilecekleri sertifikalı kursumuz; Psiko-motor, dil gelişimi, ahlaki gelişim, okul ve ergenlik çağına uygun beslenme ve oyun etkinliğini planlamak, insan ilişkilerini yürütebilmek gibi birçok konuda kazanımlarda bulunmalarını sağlayacağız. Kursumuza ilgi gösteren katılımcılarımız için inşallah başarılı bir dönem olur” dedi.

Kıroğlu, sözlerinin devamında, “Psiko-motor, dil gelişimi, ahlaki gelişim, okul ve ergenlik çağına uygun beslenme ve oyun etkinliğini planlamak, insan ilişkilerini yürütebilmek gibi birçok konuda kazanımlarda bulunmalarını sağlayacağız” diye konuştu.