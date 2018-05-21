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21 Mayıs 2018 14:26

Çocuk Kulüplerinde yılsonu şenlikleri gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Kulüplerinde yılsonu şenlikleri gerçekleştirildi.

Çocuk Kulüplerinde yılsonu şenlikleri gerçekleştirildi

21 Mayıs 2018 14:26


Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen etkinliklerde miniklerin yapmış olduğu eserler ve sunmuş olduğu gösteriler büyük beğeni topladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Sosyal Gelişim Merkezlerimizde eğitim gören ve yıl boyunca öğrenmiş olduklarını sergileme fırsatı bulan miniklerimiz birbirinden değerli eserleri ve gösterileri göz doldurdu. Tasarım, Karikatür, Resim, Maket, Becerikli Eller, Ebru, Tezhip, Minyatür sınıfı öğrencilerimizin sergileri açılarak yıl boyunca yapmış oldukları eserleri bizlere ve ailelerine gösterme fırsatı buldular. Drama sınıfı öğrencilerimiz ise yapmış oldukları skeçler ile ne derecede yetenekli olduklarını gösterdiler” dedi.


Kıroğlu, “Emeklerin karşılığını görmek her zaman güzeldir. Yıl boyunca uğraşılan, minik ellerle yapılan ve sunulan eserler bizleri çok mutlu etti. İnşallah her yıl bu güzel tablo ile karşılaşır, daha fazla çocuğa ulaşırız. Çok verimli bir yıl olduğunu bizlere gösterdikleri için çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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