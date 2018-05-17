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17 Mayıs 2018 14:17

Çocuk oyunları şenliğinin ödülleri verildi

Arifiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları şenliğinde dereceye giren okulların ödülleri verildi.

Çocuk oyunları şenliğinin ödülleri verildi

17 Mayıs 2018 14:17


Arifiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ödül törenine; Arifiye Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Başar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazmi Erman, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Mercan, Arifiye Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erhan Çetin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Dereceye giren öğrenciler kupalarını ve madalyalarını; Arifiye Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Başar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldız, Arifiye Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Erhan Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazmi Erman ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Mercan’ın elinden aldı.




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