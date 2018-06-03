Çocuklar İstiklal Marşını işaret diliyle okudu

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin projesiyle hayata geçirilen Çocuk Akademisinde eğitim gören İlköğretim 2. ve 7. sınıf arasındaki değişen öğrenciler, Serdivan Belediyesi Konferans Salonunda yıl sonu etkinliği düzenledi. Gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin ritimden piyanoya, gitarda bir çok dalda sergilediği sahne performansı büyük beğeni topladı. İşaret dili sınıfının okuduğu İstiklal Marşı ise katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlikte Serdivan Çocuk Akademisi Koordinatörü Münevver Duran yaptığı açıklamada, “Çocuk Akademisi bahar dönemini geride bıraktı. 13 hafta süren bir programımızdı. 23 branşta çocuk farklı kulüplerde farklı etkinliklere katıldı. Çocuklarımız okul dışı zamanlarında Serdivan Fikir ve Sanat Akademisine geldiler. Bin 500 öğrenci bu dönem akademimizden faydalandı. Serdivan ilçesinde ilköğretim okullarında okuyan Irak, Suriye ve Afganistan’dan gelmiş çocukları düzenli bir şekilde okullarından alıp akademimize getirerek çeşitli faaliyetlere katıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz bu projeyi. Bugün burada yıl sonu etkinlikleri söz konusu” dedi.

“Sakarya’da bunun bir örneği yok”

Açılan işaret dili kursu ile ilgili bilgilere veren Koordinatör Münevver Duran, “Biz 23 branşta etkinlik açmıştık. Bunlardan birisi de işaret dili kursu idi. Sakarya’da bunun bir örneği yok. Ama biz çocuğun engele ve engelliye karşı farkındalığını arttırmak için böyle bir kurs açmak istedik. 30 çocukla başladık. Bugün burada işaret dilini marşları ve şarkıları işaret diliyle okudular. Öğrenciler işaret diliyle alakalı bir koro kurdular. Empati kurabiliyorlar. Akademimizde popüler bir kurs oldu” diye konuştu.