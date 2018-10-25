Çocuklar, SGM'de eğitim çalışmalarına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde güz dönemi eğitim çalışmaları devam ediyor. Farklı branşlarda eğitimler gören merkezin küçük öğrencilerinin diksiyon, şiir, robotik ve kodlama atölyesi ile ebru derslerine konuk olduk. Öğrencilere verilecek en güzel eğitimin öncelikle kişiye özgüven aşılamak olduğunun altını çizen diksiyon ve Şiir Atölyesi eğitmeni Funda Eryılmaz yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize ilk olarak harflerin tek tek çıkış noktalarını, ardından ise sağlıklı nefes almayı öğretiyoruz. Diyafram çalışması yapıyoruz. Öğrencilerime öğretmeyi amaçladığım ilk şey özgüven sahibi olmaları ve kendilerine güvenmeleridir. Her harfin hakkını vererek konuşmayı öğrenmeleri, ne söylediklerini karşı tarafa çok net aktarabilmeleri kendilerini kanıtladıklarını gösterir. SGM'de özgüvenli bireyler yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çocukları yarına hazırlıyoruz”

Çocuklara genel kültür kazandırmayı hedefleyen Robotik ve Kodlama Atölyesi eğitmeni Ali Kırksekiz, “Robotik kulübü çalışmalarında temel amacımız kodlama ve robotik öğretimi konusunda çocuklara bir genel kültür kazandırabilmek. Bu bağlamda 21. yüzyıl becerisi olarak adlandırdığımız analitik düşünme, sözlü iletişim, yazılı iletişim, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisi gibi becerilerine yönelik eğitimler sunuyoruz. Asıl hedefimiz çocuklarımızı yarına hazırlayan ve hayata atıldıklarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazandırmaktır” ifadelerini kullandı. Geleneksel, en renkli çalışmalarından biri olan Ebru sanatının önemini vurgulayan Eğitimen Elif Özçelik ise yaptığı açıklamada, “Geleneksel Türk sanatları kapsamında öğrencilerimize ebru sanatının geleneksel çizgisini bozmadan aktarmaya çalışıyorum. Çok severek yaptığım bir meslek, iyi ki bu mesleği seçmişim. Çocuklar sanata dair birçok şeyi burada etkinliklerle öğreniyor. Öğrenciler SGM'de ki kurslara çok severek katılıyor. Amacım çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi ve bu sanatı tanımaları. İleri ki zamanlarda çoğu ebru sanatçısı olmak istiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bir şeyler katabilmek çok önemli ve çok güzel bir şey. Onlar bana heyecan veriyor” dedi.