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Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ağız ve diş sağlığının önemime dikkat çekmek amacı ile Sakarya İlkokulu’nda “Karagöz Mikroplara Karşı” konulu gölge oyunu düzenledi.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ağız ve diş sağlığının önemime dikkat çekmek amacı ile Sakarya İlkokulu'nda “Karagöz Mikroplara Karşı” konulu gölge oyunu düzenledi.


Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2010 yılında başlattığı ağız ve diş sağlığı ile hijyenin önemini anlatan Hacivat ve Karagöz adlı gölge oyunu, Sakarya İlkokulu öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. Seçkin Bayramoğlu'nun sunmuş olduğu “Karagöz Mikroplara Karşı” gölge oyunu ile çocuklara diş fırçalama ve el yıkama alışkanlığının önemi anlatıldı. Hastalıklardan korunmak için en etkili yolun öncelikle el yıkama alışkanlığının kazandırılmasından geçtiği belirtilerek bu nedenle öncelikle el temizliğine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.


Adapazarı Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik hazırladığı projelere değinen Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Çocuklar yarınlarımızdır. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerle sağlıklı ve sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyerek, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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