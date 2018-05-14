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14 Mayıs 2018 16:14

Çocuklara aşıyı sevdirdiler

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşı ve aşılanmak konusunda öğrencileri bilgilendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çocuklara aşıyı sevdirdiler

14 Mayıs 2018 16:14


Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Akyazı İnönü İlköğretim ve Ana Okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde mobil stant açan sağlık personeline İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’da destek verdi. Dr. Yılmaz ve Ebe Aylin Kapan tarafından aşı ve aşılanma konusunda öğrencilere sunum yapıldı. Broşür ve Sağlık Bakanlığı tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan “Sağlıklı Çocuk” dergisi öğrencilere hediye edilirken, miniklere aşının bulaşıcı hastalıklara karşı insan sağlığı açısından önemi anlatıldı.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz “Geride bıraktığımız Dünya Aşı Haftasında başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda ilkokul ve anaokulu öğrencilerimize yönelik aşı ve aşılanma konusunda bilgiler vererek, onları iğne ve aşı korkusu yaşamaması için aydınlatmaya çalıştık. Çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.




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