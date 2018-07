Çocuklara yönelik resim atölyesi açıldı

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen resim atölyesi her Çarşamba günü saat 12.00 ile 15.00 arası Camili Bilgievi binasında yapılacak. Bir ay boyunca sürecek olan kurslara her yaştan tüm çocuklar ücretsiz katılabilecek. Resim Atölyesini ziyaret ederek kurs öğretmeni Bahar Dinç’ten bilgi alan Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer yaptığı açıklamada, “Camili Bilgievi’nde çocuklara yönelik düzenlediğimiz resim atölyelerinde hem çocuklarımızın el becerilerini geliştirmelerini hem de burada yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Her yaştan çocukların katılabileceği resim atölyesi kurslarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum’’ diye konuştu.