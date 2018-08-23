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23 Ağustos 2018 12:10

Çocukların bisiklet gezisi hastanede bitti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 2’si çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Çocukların bisiklet gezisi hastanede bitti

23 Ağustos 2018 12:10


Edinilen bilgilere göre, Taşburun Yazlık Mahallesi’nde bisiklet kullanan iki çocuk çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan iki çocuk yaralandı. Acılar içinde kalan çocuklar, çağrılan sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bir diğer kaza ise Akyazı ilçesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yanında meydana geldi. Bir otomobil motosikletli gence çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, 112 ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Her iki kazada yaralanan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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