Çöplük alanı sadece kadınların çalışacağı yöresel ürünler merkezi oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yıllardır çöp toplama yeri olarak kullanılan alan, belediye tarafından 4.5 milyon TL'ye yeniden düzenlenerek sadece kadınların çalışacağı ‘Yöresel Ürünler Merkezi' haline getirildi.

Geyve'de 2009 yılına kadar ilçesinin çöp toplama alanı olarak kullanılan 12 bin dönümlük arazi, Geyve Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yeniden ele alınarak temizlendi. Yaklaşık 4.5 milyon TL'ye mal olan proje ile ‘Yöresel Ürünler Merkezi' inşa edilen alan ilçedeki 40 kadın için gelir kapısı oldu. Sadece kadınların çalışacağı merkezde ilçede yetişen ürünler kullanılarak salça, pekmez, turşu, sirke, tarhana, erişte, reçel üretilip satılacak. Proje ile ilçenin atıl alanının gülistan haline getirdiklerini söyleyen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, merkezin ilçe tanıtımı için hazırlanan 'Geyva' markasının üretim alanı olacağını belirtti.

"Çöplüğü, gülistan haline getirdik"

Tesis hakkında bilgiler veren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Şuan üzerinde bulunduğumuz alan Türkiye'de bir belediyenin ilk defa yaptığı en büyük sosyal projedir. Bu bahsettiğimiz alan Taraklı-Göynük-Mudurnu İpekyolu güzergahında, Geyve'nin hemen girişinde 12 bin metrekare bir alan üzerine kurulmuş bir tesis burası. Ayrı bir özelliği de burası 2009 yılında ben belediye başkanı olduğum dönem içerisinde Geyve Belediyesi'nin çöplüğü olarak kullanılan bir alandı. O tarihlerde belediye başkanı olur olmaz böyle bir ana yolun kenarında böyle bir belediye çöplüğünün olamayacağını söyleyerek biz bu alanı kapatmıştık. Daha sonra biz o çöplüğü gülistan haline getirdik" dedi.

"40'a yakın hanım kardeşimiz burada iş başı yapacak"

Kurulan tesiste sadece kadınların çalışacağını dile getiren Kaya, "12 bin metrekare alan üzerinde 2 bin 250 metrekare kapalı alan, çocuk oyun grupları, bayan fitness aletleri, burada çalışacak hanımlar için yapılmış bir kreş, üretim sahaları, teşhir salonları ve halkımızın hizmetine sunacağımız kafeterya/lokanta olmak şartıyla ciddi bir sosyal tesistir. Bu tesis de sadece hanımlarımız çalışacak. 40'a yakın hanım kardeşimiz burada iş başı yapacak" diye konuştu.

Geyva markası için yöresel ürünlerin işleneceği fabrika olacak

Tesisin yöresel ürünler üretim fabrikası halinde işleyeceğini anlatan Kaya, "Burada Geyve'de yetişen ürünlerin imalatı yapılacak. Ayva pekmezi ve reçeliyle, elma pekmezi, reçeli ve marmelatlıyla, tarhanamız, eriştemiz, sirkemiz, salçamızla buradan Dünya'ya bir marka çıkartıyoruz Allah nasip ederse. Bahsettiğimiz ‘Geyva' markası burada üretilecek ürünler için geçerli bir markamızdır. Marka tescilleri yapılmış, üretimleri başlamıştır. Yöresel ürünler üretim merkezimiz ama biz buna fabrika diyoruz. İlk defa bir belediye olarak Türkiye'de ulusumuza, devletimize Sakaryamıza, Geyvemize böyle bir mekan kazandırmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyada ciddi bir tanıtım faaliyetine gireceğiz”

Geyve'yi dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kaya, “Cumhurbaşkanımız son 3 aylık dönem içerisinde yerli ve milli anlamında tüm ürünlerimizin desteklenmesi anlamında faaliyet içerisinde. Bizde Geyve Belediyesi olarak yerli ve milli bir ürün çıkardık, bunu burada gururla ifade etmek istiyorum. Bu gurur bizimle beraber çalışan tüm ekibimizin. İnşallah bir markayla beraber Dünya'da ciddi bir tanıtım faaliyetine gireceğiz. Burada sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları, yine halk eğitim merkezinde çalışan kadınlarımızın elleriyle ürettikleri ürünlerin satılabileceği bir mekan tahsis ettik. Yine ayak üstü de olsa vatandaşımızın uğrayabileceği bir gözleme, ayran evimiz var. Yine Geyve'de yetişen ürünlerin sıcak satışı anlamında domatesi, biberi aklınıza ne geliyorsa ciddi bir manav reyonu oluşturduk. İnsanlarımızı ürünlerimizle en kaliteli şekilde belediyenin uygun fiyatlarıyla buluşturmaya gayret edeceğiz. Allah nasip ederse festivalimizin ilk günü büyük bir törenle vatandaşımızın, halkımızın hizmetine bu tesisi açmış olacağız” ifadelerini kullandı.