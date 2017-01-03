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03 Ocak 2017 16:37

Çözüm masası 2016’yı başarılı sonuçla kapattı

Çözüm masası 2016’yı başarılı sonuçla kapattı

03 Ocak 2017 16:37

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin vatandaş odaklı yönetim anlayışının en önemli birimlerinden biri olan Çözüm Masası 2016’yı da başarılı bir sonuçla kapattı. Buna göre geride kalan yıl birime ulaşan tüm talepler yüzde 95’lik çözüme ulaşma oranı elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetlerine devam eden Çözüm Masası birimi 2016 yılını dikkat çeken istatistikler elde ederek tamamladı. Buna göre geride kalan yıl 12 bin talep şehrin çözüm adresine ulaştırıldı. Bu taleplerin 5 bin 372’si telefon, bin 645’i internet ortamı, bin 123’ü mobil uygulamalar, 440’ı mail ortamı, 956’sı yüz yüze ve diğer farklı iletişim araçlarının kullanılması yolu ile Sakaryalı vatandaşlardan alındı. İlgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçlerdeki başarı ortalamasında ise yüzde 95’lik bir oran yakalandığı duyuruldu. Taleplere dönük çözüm odaklı çalışmaların yanı sıra ilk ve ortaokul öğrencileri için özel sinema gösterimleri de geride kalan yıl Çözüm Masası eliyle gerçekleştirildi. Yenikent Kültür Merkezi’nde toplamda 2 bin öğrencinin misafir edildiği etkinliklerde onlarca animasyon filmi öğrencilerin beğenisine sunuldu. Hizmet tanıtım gezilerinde ise STK’lar, üniversite öğrenci ve akademisyenleri, okullar, iş dünyası temsilcileri ve diğer paydaşların katılımları ile bin 100 vatandaş misafir edildi. Düzenlenen gezilerde Büyükşehir Belediyesinin enerji, içmesuyu ve altyapı, kültür-sanat, ulaşım, çevre ve diğer başlıklarındaki projeleri yerinde incelendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının bulunduğu Adapazarı Kavaklar Caddesi’ndeki Çözüm Masası biriminin yanı sıra, yine Adapazarı Kudüs Caddesi’nde yer alan (Orta Garaj mevkii) Büyükşehir İletişim Merkezi’nde vatandaşların talepleri alınmaya devam ediyor. Çözüm Masası’ndan yapılan açıklamada, taleplerin ilgili adresler, sosyal medya hesapları ve ALO 153 Çözüm Hattı üzerinden çözüme kavuşturulmaya devam edildiği kaydedildi.



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