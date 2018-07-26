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26 Temmuz 2018 16:08

Çözüm Masası Birimi ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi ilçelerde kurduğu platformlarla vatandaşlarla buluşuyor.

Çözüm Masası Birimi ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor

26 Temmuz 2018 16:08


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası tarafından kurulan platformlarla şehrin güney ilçeleri Taraklı, Geyve ve Pamukova’da vatandaşlarla buluşuldu. 16 ilçede vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini alan Çözüm Masası Birimi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımların yer aldığı çalışmaları vatandaşlara takdim ediyor. Şehrin güney ilçeleri Taraklı, Geyve ve Pamukova’da kurdukları platformlarla vatandaşlara ulaştıklarını belirten Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, “Halkla İlişkiler olarak şehrin genelinde sürdürdüğümüz faaliyetlere devam ediyoruz. Şehrimizin güney ilçeleri olan Geyve, Pamukova ve Taraklı’da vatandaşlarımız ile buluşarak taleplerini, isteklerini ve şikayetlerini dinledik. Büyükşehir Belediyesi olarak ALO 153 nolu telefon hattımızın yanında, vatandaşlarımızla birebir görüşerek taleplerini alıyor, ilgili birimlerimize iletiyor ve takibini yapıyoruz. Böylelikle çözüm konusunda daha hızlı ve aktif bir süreç işlemiş oluyor, hem de şehrimizin yeni yatırımlarını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de aralıksız olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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