Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da müjdeleri sıraladı

Bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizin proje çalışmalarını bitirmek üzereyiz. En kısa sürede ihalesini yapıyoruz. BMC Karasu’ya geliyor. Sakarya’nın hasretle beklediği ve şehrin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Ballıkaya Barajını önümüzdeki yıl hizmete alacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Sakaryalılarla kucaklaştı. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ve Sakaryalıların yoğun ilgi gösterdiği mitingde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri, AK Parti Milletvekili Adayları Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ekrem Yüce, Lütfi Bayraktar, Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve on binlerce Sakaryalı yer aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya selamlama konuşması yaptı.

“Türkiye Sakarya’yla şahlanacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yola Sakarya ile çıkmıştık. Türkiye satın alma paritesinde 18’incilikten, 13’üncülüğe çıkardık. Yılda ortalama yüzde 5,7 büyüyen bir ülke haline geldik. 2002’de İMF’ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. 2018’de sıfır oldu. Türkiye 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar istihdam sağladı. Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonları yapanlarla 24 Haziran’dan sonra hesaplaşacağız. Sakarya’nın ilerlememizde büyük katkısı var. Sakarya ile büyümeye devam edeceğiz. 24 Haziran’da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı Meclis’te AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Sakarya; vakit birlik vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin katkılarıyla Türkiye şahlanacak” dedi.

“Sakarya’ya Millet Bahçesi geliyor”

Erdoğan, “Sakarya’ya son 16 yılda 21 milyar liralık yatırım yaptık. 2 bin 886 adet yeni derslik inşa ettik. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni hayata geçiriyoruz. Şehrimize yakışan modern bir stadyum yaptık. Ama Sakaryaspor çıkamadı. Sağlık tesisleri kazandırdık. 8 sağlık tesisimizin daha inşası sürüyor. Her gün 6 kişi teşhis için şehir dışına sevk ediliyordu. Bunun için 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizin proje çalışmalarını bitirmek üzereyiz. En kısa sürede ihalesini yapıyoruz. 7 bin 362 konut projesini hayata geçirdik. Size büyük bir müjdem var. TOKİ ile görüştüm. Eski stadyumun bulunduğu alanı alan arkadaşımızla gerek Belediye Başkanımız gerek TOKİ Başkanımız görüştü. Onlara başka yerden arazi vereceğiz. Eski stadın yerine ‘Millet Bahçesi’ yapıyoruz. İngiltere’nin Hyde Park’ı varsa Sakarya’nın Millet Bahçesi olacak. Beton ağırlıklı değil, yeşil ağırlıklı muhteşem bir projeyi hemen süratle başlatalım” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde müjdeleri sıraladı”

Erdoğan, “Bölge Adliye Mahkemesi Sakarya’ya getirdiğimiz önemli hizmetlerden biridir. Yakında faaliyete geçireceğiz. 2002’ye kadar 133 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı biz buna 268 kilometre daha ekledik. Devam eden yol projelerimizde var. Kuzey Marmara otoyolunun bir kısmı Sakarya’dan geçiyor. Biz hizmette sınır tanımıyoruz. Otoyolun tamamı inşallah 2020 yılında hizmete açılacak. Karasu’da dev bir yatırım var. BMC Karasu’ya geliyor. Burada otobüs, bütün zırhlı taşıyıcılar ve savunma sanayi ürünleri üretilecek. Bu Sakarya’ya istihdam sağlayacak. Sakarya çevreyolu bir diğer önemli projemiz. Yakında ihalesini gerçekleştirip çalışmalara başlayacağız. Sakarya’yı hızlı trenle buluşturmak bize nasip oldu. Hızlı tren fabrikasını kazandırmakta bize nasip oldu. Karasu limanı deniz yolu ile yapılan ihracatta büyük katkı sağlayacak. Adapazarlı’yı Karasu ve limanına bağlayacak demiryolu projemiz devam ediyor. Planlanan bir diğer projeniz ise Karasu’dan Bartın’a uzanıyor. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 29 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sakarya’nın hasretle beklediği ve şehrin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Ballıkaya Barajını önümüzdeki yıl hizmete alacağız. Sakarya’ya yaklaşık 1 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Hizmetler bitmesin diye 24 Haziran’da mührü vuruyor muyuz? Vakit Sakarya Vakti Vakit Türkiye Vaktidir” şeklinde konuştu.