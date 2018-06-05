Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz” dedi.

Sakarya Demokrasi Meydanında düzenlenen mitinge, binlerce vatandaşın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’da katıldı.

“Bugüne kadar ne yaptıysak, Sakarya ile birlikte yaptık”

Konuşmasına mitinge katılan vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Buradan sizler aracılığıyla Sakarya’nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Balkanlar’dan, Kafkasya’ya nereye gitsek Sakarya’nın izini görüyoruz. Sakarya bugün yine bir başka. Biz sevinirsek onlarda seviniyor, biz üzülürsek onlarda üzülüyor. Bu muhabbeti karşılıksız bırakmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz yola Sakarya ile birlikte çıktık. Bugüne kadar ne yaptıysak, Sakarya ile birlikte yaptık” dedi.

“Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz”

“Milli gelirimizi hep birlikte 236 milyar dolardan, 852 milyar dolara çıkardık” ifadelerine yer veren Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi hep birlikte yılda ortalama yüzde 7,5 büyüyen bir ülke haline getirdik. AB’ye güya hala üye olacağız, IMF’ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı, 2018’de sıfır. Ey bay Kemal, ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız. Türkiye 10 yılda neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. Siz kur üzerinden oynanan oyunlara bakmayın, bunlar Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi gelişmiş ülkelerden çok ileri seviyededir. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. Buzdolabı satışı bir milyon 88 bin, 3 milyon 107 bine yükseldi. Eğer her eve buzdolabı giriyorsa demek ki bir refah seviyesi var. Bunlar neyi gösteriyor bay Kemal. Muharrem efendi bunlar neyi gösteriyor. Anlamıyor bunlar. Bula bula birbirlerini buldular. Al birini vur ötekine. İnşallah Sakarya ile birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Bunu biz yaptık.” diye konuştu.

“Sakarya stadının yerine Millet Bahçesi yapıyoruz”

Türkiye büyüdükçe, tüm şehirlerin hakkına düşen payı aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sakarya’ya son 6 yılda 21 katrilyon liralık yatırım yaptık. Onlara sorsan çiftçiye bir şey vermedi. İnşallah Sakarya’ya ikinci bir üniversiteyi kazandırıyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini hayata geçiriyoruz. Yeni ve çok modern bir stat yaptık ama çıkamadınız, niye çıkamadınız? Benim gelip burada top oynayacak halim yok. Seneye bu işi telafi edin. 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ile birlikte 8 sağlık tesisinin inşaatı sürüyor. Sağlıkta, emniyette, turizmde yapıyoruz da yapıyoruz. Bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesinin proje çalışmaları bitmek üzere. En kısa sürede onunda ihalesini yapıyoruz. TOKİ ile 7 bin 362 konut projesini hayatı geçirdik. Eski stadın yerini millet bahçesi yapıyoruz. Orayı satın alan arkadaşla görüşmeler yaptık, farklı bir yerden onlara yer verecekler. Böylelikle eski stadın yeri millet bahçesi olacak. Çoluk çocuk hep beraber gidin orada çimlerin üzerinde yuvarlanın. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum, hemen çalışmalara başlayın. Beton ağırlıklı değil, yeşil ağırlıklı olacak. Bölge adliye mahkemesi Sakarya’ya getirdiğimiz önemli hizmetlerden birisi” şeklinde konuştu.