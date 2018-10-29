Cumhuriyet'in 95. yılı Sakarya'da coşkulu törenle düzenlendi

Cumhuriyet'in 95. Yılı kapsamında Sakarya'da coşkulu tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 95. Yılı kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bir tören düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Milletvekilleri, Belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar Saygı Duruşu'nun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. daha sonra Sakarya Valisi İrfan Balkanloğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

"Gücümüze güç katacağız”

Sakarya Valisi İrfan Balkanloğlu yaptığı konuşmada, “Eksiklerimiz de olsa demokrasisi olan, yöneticilerin seçimle geldiği ve beğenilmeyen yöneticilerin de seçimle değiştirilme imkanının bulunduğu güzel bir rejime kavuştuk. Bu sayede bölgede örnek bir ülke konumundayız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aynen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün düşmanın geldiği gibi gittiği gibi olay devam edecektir. Bizle Dünya'nın süper gücü dahi baş edemeyecektir. Gücümüze güç katacağız” dedi.

Konuşmanın ardından tören geçit merasimiyle devam etti. Öğrenciler başta olmak üzere kurum araçları protokolü selamlamasıyla program son buldu.