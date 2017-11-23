’Cüzdan Dostu Atölye’ etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi

Şef Nuri Atmaz, bayatlayan ekmeklerin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Cüzdan Dostu Atölye’ projesi kapsamında eğitimlerin ikincisi ‘Mutfak Yönetimi’ oldu. SGM Mutfak Atölyesi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilen derse Şef Nuri Atmaz, eğitmen olarak katıldı. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, katılımlarından dolayı eğitimde yer alanlara katılım belgelerini takdim etti. Pratik lezzetlerin yapımı, mutfak yönetimi, mutfak alışverişi, atıl malzemelerin değerlendirilmesi konularının yanı sıra, özellikle bayat ekmeklerin değerlendirilmesi konusuna değinen Nuri Atmaz, “Bayat ekmeklerinizi atmadan geri dönüşüm yapabilirsiniz. Bayatlayan ekmekten çorbalarınıza kıtır ekmek yapabilirisiniz. Çerkez tatlısı ve etimek tatlısı yapımında ile ekşi maya üretiminde değerlendirebilirsiniz” dedi.