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01 Aralık 2017 18:37

Cüzdan Dostu Atölye’de eğitimler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Cüzdan Dostu Atölye, ‘Tüketici Hakları’ eğitimi ile devam etti.

Cüzdan Dostu Atölye’de eğitimler sürüyor

01 Aralık 2017 18:37


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Cüzdan Dostu Atölye’de eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda ‘Tüketici Hakları’ konulu eğitim katılımcılarla buluştu. Sosyal Gelişim Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen programda çok sayıda katılımcı yer aldı. Sakarya Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mithat Onay ve Tüketici Hakları Hakem Heyeti Raportörleri Pınar Çavdar, Büşra Hanbaba ve Yasemin Kirman konuşmacı olarak katıldı.


‘Tüketici Hakları’ başlıklı atölyede, tüketicilerin hangi şartlarda cayma hakları olduğu ele alındı. Bu hakların hangi sürelerde kullanılması gerektiği katılımcılarla paylaşıldı. Karşılaşılan sorunlarda şikayet edilecek merciler, tüketicilerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve çözümleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Yapılan açıklamada, ‘Cüzdan Dostu Atölye’de eğitimlerin devam edeceği belirtildi.




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