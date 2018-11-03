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D-100 üzerinde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Erenler ilçesi Küçükesence Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plaka ve sürücü bilgileri öğrenilemeyen iki otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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