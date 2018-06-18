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18 Haziran 2018 10:19

Dağlık alanda yaralanan motosikletçiyi ekipler kurtardı

Sakarya’nın Geyve ile Sapanca arasında bulunan dağlık alanda yaralanan motosikletliyi kurtarmak için ekipler 4 saat uğraştı.

Dağlık alanda yaralanan motosikletçiyi ekipler kurtardı

18 Haziran 2018 10:19


Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Geyve ile Sapanca arasında Karaçam mevkii dağlık alanda motosikletleri ile gezintiye çıkan arkadaş grubundan Oğuzhan D. (42) isimli bir kişi motosikletinden düşerek yaralandı. Arkadaşlarının durumu sağlık ve AFAD Sakarya ekiplerine bildirmesi üzerine yaklaşık 4 saat süren bir kurtarma operasyonu başladı. Kazanın yaşandığı yerin oldukça engelli olmasından dolayı 112 sağlık ekipleri olay yerine yine motosikletler ile ulaştı.


Pamukova acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı başaralı müdahale sonrasında yaralı Oğuzhan D. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.




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