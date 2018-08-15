Darbe girişimi davası sonrası arbede çıktı

Çıkan arbede polis ekiplerince büyümeden önlendi.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe teşebbüsü sonrasında açılan davada toplam 222 sanık hakim karşısına çıktı. 9 celsede görülen darbe davasında mahkeme heyeti kararını açıklayarak birçok sanığa tahliye verirken, birçok sanığa hapis cezası verdi. Cezaların verilmesi sonrası ceza alan sanıkların yakınları salon içinde sinir krizi geçirdi. Dava bitimi sonrasında sağlık ekipleri rahatsızlanan kişilere müdahalede bulunurken, salon çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Dava bitiminde 15 Temmuz gecesi açılan ateş sonucu yaralanan mağdurlar ile ceza alan sanık yakınları arasında Ferizli Spor Salonu önünde arbede çıktı. Arbedede birbirine saldıran taraflar arasına polis ekipleri girerek arbede büyümeden sonlandırıldı.