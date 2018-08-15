Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 12:15

Darbe girişimi davası sonrası arbede çıktı

Sakarya’da darbe girişimi davası sonrası Ferizli Spor Salonu önünde arbede çıktı.

Darbe girişimi davası sonrası arbede çıktı

15 Ağustos 2018 12:15

Çıkan arbede polis ekiplerince büyümeden önlendi.


Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe teşebbüsü sonrasında açılan davada toplam 222 sanık hakim karşısına çıktı. 9 celsede görülen darbe davasında mahkeme heyeti kararını açıklayarak birçok sanığa tahliye verirken, birçok sanığa hapis cezası verdi. Cezaların verilmesi sonrası ceza alan sanıkların yakınları salon içinde sinir krizi geçirdi. Dava bitimi sonrasında sağlık ekipleri rahatsızlanan kişilere müdahalede bulunurken, salon çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.


Dava bitiminde 15 Temmuz gecesi açılan ateş sonucu yaralanan mağdurlar ile ceza alan sanık yakınları arasında Ferizli Spor Salonu önünde arbede çıktı. Arbedede birbirine saldıran taraflar arasına polis ekipleri girerek arbede büyümeden sonlandırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç