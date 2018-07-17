Davlumbaz Yaylasında şenlik büyük coşku ile yapıldı

Akyazı ilçesi sınırlarında bulunan Davlumbaz Yayla Şenlikleri, Akyazı Dokurcun Karadenizliler Derneği tarafından düzenlendi. Sunuculuğunu Osman Demirbaş’ın yaptığı Akyazı Dokurcun Davlumbaz Yayla Şenliğine Karadenizli Yöresel Sanatçılar Çayan Hüseyin, Aydın Güner, Serdar Sarı, Onur Özkan, Kadir Sarı, Muhammet Cinkaya, Meryem Akyüz, Yeşim Çivelek, Ağasarlı Zehra ve Davul Zurna’da Muzaffer Meydan ile Selçuk Saygılı’nın ve yanı sıra birçok sürpriz sanatçı da katıldı.

Şenlik Tarihi’nin 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik gününe denk gelmesi nedeniyle etkinlik saygı duruşunun bulunması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz’da şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okunması ve edilen dualar sonrasında başlayan yayla şenliğinde yöresel sanatçıların ezgileri eşliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.