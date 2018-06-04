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04 Haziran 2018 10:53

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ’ın sözde ’Şeriat mahkemesi başkanınında’ bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

04 Haziran 2018 10:53


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince Sakarya merkezli Konya, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Adana, Bursa, Çankırı, Van ve Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, gerçekleşen operasyonda Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere Türkiye’den terör örgütüne katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 14 Türk vatandaşı, Suriye’de DEAŞ adına sözde ’kadı’ olan ve ‘mahkeme başkanlığı’ yaptığı, örgüt adına birçok idam kararı verdiği belirtilen 1 Suriyeli, örgüt içerisinde üst düzey komutan olduğu belirtilen 1 Suriyeli, örgüt adına para temin edilmesi ve temin edilen paranın çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktarılmasına sağladığı belirtilen Suriye ve Iraklı 4 şahıs olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, farklı çaplarda 179 fişek ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.


Geriye kalan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.




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