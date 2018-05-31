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31 Mayıs 2018 13:52

DEAŞ’ın sözde şeriat mahkemesi başkanı yakalandı

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ’ın sözde şeriat mahkemesi başkanının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ’ın sözde şeriat mahkemesi başkanı yakalandı

31 Mayıs 2018 13:52


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince Sakarya merkezli Konya, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Adana, Bursa, Çankırı, Van ve Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere Türkiye’den terör örgütüne katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 14 Türk vatandaşı, Suriye’de DEAŞ adına ‘sözde kadı’ olarak faaliyet gösterdiği, ‘şeriat mahkemesi başkanlığı’ yaptığı ve örgüt adına birçok idam kararı verdiği belirtilen 1 Suriyeli, örgüt içerisinde üst düzey komutan olduğu belirtilen 1 Suriyeli, örgüt adına para temin edilmesi ve temin edilen paranın çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktarılmasına sağladığı belirtilen Suriye ve Iraklı 4 şahıs olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, farklı çaplarda 179 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.




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