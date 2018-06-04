Demokrasi Meydanı için ihale zamanı

Etap yenileme çalışmaları için 5 Haziran Salı günü yeniden ihaleye çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, Demokrasi Meydanı 1. Etap yenileme çalışmaları için 5 Haziran Salı günü yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti. 2 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen ihaleye katılım olmamış, yeni ihalenin 5 Haziran Salı günü yapılması kararlaştırılmıştı. İhalenin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda saat 10.30’da başlayacağını belirten Mutlu, ihalenin ardından yenileme çalışmalarını hızla başlatacaklarını dile getirdi.

Demokrasi Meydanı’nda yapılacak yenileme çalışmalarına da değinen Murat Mutlu, “Meydandaki kot farkını ortadan kaldıracağız. Oturma alanları, kafe, sosyal alanlar projemizde yer alacak. Zemini yenileyecek, yeşil alanları arttıracağız. Katlı Pazar Yeri önündeki yapıyı da kaldıracağız. Yeni meydanımız da vatandaşlarımızın yaşamına kolaylık sağlayacak Akıllı Şehir Uygulamaları da bulunacak. Projemizin 2. etabında ise Atatürk Bulvarı tarafına yeni bir yapı inşa edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.