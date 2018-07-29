Demokrasi Meydanı yenileniyor

1. Etap yenileme çalışmalarının kısa süre önce ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, meydanın sahip olacağı Akıllı Şehir Uygulamaları ve bol yeşil alanları ile Türkiye’ye örnek bir proje olacağını da açıklamalarına ekledi. Başkan Zeki Toçoğlu, “Demokrasi Meydanımız için yenileme çalışmaları gerçekleştireceğimizi duyurarak vatandaşlarımızın ve STK’larımızın görüşlerini aldık, projemizi hazırladık. Projemizin 1. Etap ihalesini de kısa süre önce gerçekleştirdik. Şimdi ise çalışmalara başladık. Şehrin önemli buluşma alanlarından olan ve şehrin simgesi haline gelen meydanımızı en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu güzel çalışmamızın Sakaryalılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Toçoğlu, 1. etap kapsamında yapılacak çalışmalara da açıklamalarında yer verdi. Toçoğlu, “Daha öncede ifade ettiğimiz gibi projemizin içerisinde Akıllı Şehir Uygulamaları bulunacak. Ayrıca yeşil alanları da arttıracağız. Meydandaki kot farkı da ortadan kalkacak. Aydınlatma, oturma alanları, kafe, sosyal alanlar yine projemizin içerisinde yer alacak. Katlı Pazar Yeri önündeki yapıyı da kaldıracağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Büyükşehir demek; nefes, doğa, insan demek. İnşallah hemşehrilerimizin keyifli vakitler geçirdiği, şehrimizin vitrini olacak bu özel çalışmamız Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.