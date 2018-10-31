Demokrasi Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi alan Başkan Toçoğlu, meydanın en kısa sürede Sakaryalıların kullanımına sunulacağını ifade etti. Zeki Toçoğlu, Demokrasi Meydanı'nın inşasında çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çekildi ve kolaylıklar diledi. Sakarya'nın Demokrasi Meydanı ile yeniden canlanacağını belirten Başkan Toçoğlu, “Şehrin vitrininde yenileme çalışmalarımız hızla gerçekleştiriliyor. Katlı Pazarla meydan arasındaki yapıyı kaldırdık. Zemin çalışmalarında sona geldik. İnşallah şehir merkezimiz Demokrasi Meydanı'yla yeni bir soluk kazanacak. Şehrin vitrini Demokrasi Meydanında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Akıllı Şehir Uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek olacak meydanımızda kazı çalışmaları tamamlandı. Katlı Pazarla meydan arasında kalan yapıyı da kaldırdık. Tören alanı ve yeni büst sisteminde de çalışmalara başladık” diye konuştu.

Sakarya için çok güzel bir çalışma ortaya çıkarılacağın altını çizen Toçoğlu, “Şehir merkezimize Demokrasi Meydanı'yla yeni bir soluk kazandıracağız. Yeşil alanları da yeni projemizle birlikte arttıracak aynı zamanda kafe, sosyal alanlar, oturma alanları yine projemizin içerisinde yer alacak. Çok güzel bir çalışmanın ortaya çıkacağına inanıyoruz. İnşallah tamamlandığında şehrimize çok yakışacak” ifadelerini kullandı.