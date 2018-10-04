Denetimlerde 2 markete ceza yazıldı

Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme sahipleri ve çalışanlar bilgilendirilirken, market reyonlarında yer alan ürünlerde tespit edilen eksiklikleri kayıt altına aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde raf fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmazlığından 2 markete ceza yazdı. Marketlerdeki denetimlerin sıklaşmasına dair açıklamalarda bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde vatandaşlarımıza satış yapılan tüm noktalarda zabıta ekiplerimiz tarafından ürünler ve fiyat etiketi tek tek denetleniyor. Reyondaki ürünlerin fiyatları ile kasadaki fiyatları kontrol ediliyor. Denetimlerimiz bugün itibarı ile süper marketlerde başladı. Vatandaşlarımızın hem ekonomik hem de sağlık noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu denetimleri diğer market ve iş yerlerinde de devam edecek” dedi.