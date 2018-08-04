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04 Ağustos 2018 14:32

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesi veriyor

Sakarya’nın Kocaali ilçesi sahilinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki gencin yaşam mücadelesi sürüyor.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesi veriyor

04 Ağustos 2018 14:32


Olay, saat 12.00 sıralarında Kocaali ilçesi Caferiye Mahellisi’nin sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte sahile gelen 20 yaşındaki Muhammed Emin Değirmenci denize girdi. Bir süre sonra suyun dibine batarak gözden kaybolan genç, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yaklaşık 20 dakika sonra suyun altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Muhammed Emin Değirmenci’nin kalbinin durduğu tespit edildi. Genci hayata döndürebilmek için kalp masajı yapan sağlık ekipleri Değirmenci’yi Kocaali Devlet Hastanesine kaldırdı.


Hastanede yapılan 30 dakikalık müdahale sonucu hayata döndürülen genç, Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Muhammed Emin Değirmenci’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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