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09 Ağustos 2018 20:17

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denize girdiği esnada dalgalara kapılarak suda kaybolan 18 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

09 Ağustos 2018 20:17


Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nin sahil kısmında arkadaşlarıyla sahile gelen 18 yaşındaki Kadir Aydın girdiği denizde kapıldığı dalga sonucunda suda gözden kaybolmuş, konun haber verilmesi üzerine denizde kaybolan genci arama çalışmalarına başlanılmıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Cankurtan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucunda Kadir Aydın’ın cesedi kaybolduğu noktadan 1 kilometre ötede bulundu. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile talihsiz gencin cansız bedeni Kocaali İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, suda boğularak hayatını kaybeden gencin ailesiyle birlikte Düzce ilçesinden Kocaali’ye gezmeye geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma inceleme başlattı.




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