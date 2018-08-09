Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nin sahil kısmında arkadaşlarıyla sahile gelen 18 yaşındaki Kadir Aydın girdiği denizde kapıldığı dalga sonucunda suda gözden kaybolmuş, konun haber verilmesi üzerine denizde kaybolan genci arama çalışmalarına başlanılmıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Cankurtan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucunda Kadir Aydın’ın cesedi kaybolduğu noktadan 1 kilometre ötede bulundu. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile talihsiz gencin cansız bedeni Kocaali İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, suda boğularak hayatını kaybeden gencin ailesiyle birlikte Düzce ilçesinden Kocaali’ye gezmeye geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma inceleme başlattı.